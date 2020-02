AIDS, fallito il test di un altro vaccino contro l’HIV. Ma c’è ancora speranza (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Un promettente vaccino sperimentale contro il virus dell'HIV, responsabile della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non protegge dall'infezione. testato su circa 3mila volontari sudafricani, non ha dato i risultati sperati: si è infatti ammalato lo stesso numero di persone del gruppo di controllo, trattato con un placebo. La somministrazione è stata così bloccata, ma gli scienziati hanno diverse altre "armi" in sperimentazione. fanpage

FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Aids, fallito test di un vaccino in Sudafrica: non protegge #aids - romi_andrio : RT @RSInews: Aids: il vaccino non funziona È ufficialmente fallito il test clinico che era in corso su 5'000 persone in Sudafrica; era cons… - Vivarleonalbert : RT @RaiNews: Sudafrica, test fallito su vaccino Aids #HVTN702 -