24 app sul vostro smartphone rubano i dati | la lista

L’uomo invisibile | tutto quello che sappiamo sull’horror con Elisabeth Moss : Dopo averci provato con il reboot de La Mummia, con protagonista Tom Cruise, è definitivamente tramontata l’idea di creare un MonsterVerse che includesse una serie di film dedicati agli storici mostri Universal collegati tra loro (come quelli Marvel). L’uomo invisibile, infatti, sarà un film indipendente, prodotto dalla Blumhouse. Una volta archiviata l’idea del MonsterVerse (dopo […] L'articolo L’uomo invisibile | tutto quello che ...

I 5 migliori film sul rapporto uomo/cane disponibili su Disney + : Se siete amanti dei cani non potete farvi sfuggire l’occasione di vedere su Disney + alcuni cartoni animati della Walt Disney con protagonisti proprio i migliori amici dell’uomo. Il mondo della Disney ha sempre dedicato molta attenzione al rapporto tra l’uomo e gli animali, mostrando quanto sia speciale il legame che spesso si viene a […] L'articolo I 5 migliori film sul rapporto uomo/cane disponibili su Disney + proviene ...

Sanremo - Achille Lauro si becca l’applauso anche dei francescani. Con un piccolo appunto sul look : La sua performance a Sanremo e quella mantella fatta cadere per mostrare una tutta attillata ricoperta di strass è stata uno dei momenti più discussi della prima serata del festival. Come tutti si aspettavano Achille Lauro ha e continua a far parlare di sé. «Vorrei rispettare la sincerità dell’intenzione», ha commentato padre Enzo Fortunato, il direttore della rivista San Francesco, in un editoriale dell’edizione online, sulla ...

Sono le Venti torna stasera - ecco le anticipazioni di Peter Gomez. appuntamento alle 19.55 sul Nove : Da ciò che non si vede di Sanremo, cioè i lavoratori precari che contribuiscono alla realizzazione del Festival, alla prescrizione che incombe già sul ponte Morandi. Sono due dei temi che verranno approfonditi da Peter Gomez, alle 19.55, a Sono le Venti, sul Nove. Inviate le vostre domande a domande@SonoleVenti.it Sono LE Venti, il nuovo programma di Peter Gomez, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su ...

Tiro con l’arco - Finali World Series Indoor 2020 : Ellison - Sim e tutto ciò che c’è da sapere sull’ultimo appuntamento nevadiano : Finalmente, dopo decine di bersagli colpiti e lanci andati a vuoto, è giunto il fatidico appuntamento delle Finali delle World Series di Tiro con l’arco 2020. Gli atleti, dopo le sei tappe di qualificazione itineranti disputate in tutto il globo (quattro tappe con valore 250: Macau, Strassen, Roma, Sydney; due con valore 1000: Nimes, Las Vegas), nella giornata di sabato 8 Febbraio si sfideranno fino all’ultima freccia a Las Vegas, ...

Prescrizione - Giachetti (Iv) : “Pd dice che sta mediando? È una chiacchiera. C’è totale appiattimento sulle posizioni e i ricatti del M5s ” : “Walter Verini dice che la vera mediazione sulla riforma Bonafede la porta avanti il Pd? È purtroppo una chiacchiera, perché non c’è. C’è invece un totale appiattimento del Pd sulle posizioni e sui ricatti del M5s”. Così il deputato di Italia Viva, Roberto Giachetti, risponde al giornalista Lanfranco Palazzolo di Radio Radicale sulle dichiarazioni ordierne del responsabile Giustizia dem, Walter Verini, in merito al nodo sullo stop alla ...

Festival di Sanremo 2020 - Rancore sul palco dell’Ariston : chi è il rapper che con la sua “Eden” è dato tra i favoriti alla vittoria : Lo avevamo visto già lo scorso anno, sempre sul palco dell’Ariston con Daniele Silvestri per il brano “Argentovivo” che si è aggiudicato il Premio della Critica Mia Martini, il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla e il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo. E anche quest’anno Rancore torna in gara tra i big, dato tra i favoriti. Il suo vero nome è Tarek Iurcich, ed è nato a Roma da padre croato e madre e egiziana nel 1989. ...

Nuvole a forma di cerchio appaiono nei cieli della Russia : i complottisti si scatenano sul web : Delle Nuvole a forma di cerchio, ritenute strane, sono apparse nei cieli che sovrastano una cittadina russa. Queste Nuvole sono state fotografate e le immagini, postate in rete, hanno fatto scatenare i complottisti Delle semplici Nuvole a forma di cerchio stagliate contro un cielo azzurro di gennaio: tanto basta per far animare i complottisti e […] L'articolo Nuvole a forma di cerchio appaiono nei cieli della Russia: i complottisti si ...

Che c’è di bello oggi sul Play Store? Una valanga di offerte su app e giochi Android : Che c'è di bello oggi sul Play Store? Una valanga di offerte su app e giochi Android: sono più di 70 i titoli in promozioni per i prossimi giorni! L'articolo Che c’è di bello oggi sul Play Store? Una valanga di offerte su app e giochi Android proviene da TuttoAndroid.

Alena Seredova - ‘Chi’ lancia la bomba sul terzo figlio : “Ora lo sappiamo”. Il gesto è inequivocabile : “Noi. Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre”. Con questa dolcissima dedica Alena Seredova, 41 anni, aveva annunciato ai suoi follower l’arrivo del terzo figlio. L’ex moglie di Gianluigi Buffon, oggi compagna dell’imprenditore Alessandro Nasi, dopo David Lee e Louis Thomas, avuti da Gigi Buffon, è nuovamente pronta per diventare mamma. (Continua a leggere dopo la foto) L’annuncio su Instagram, dove aveva postato uno scatto del ...

Salute - tappa al Liceo Scientifico Severi per il tour sulla prevenzione : Tempo di lettura: 1 minuto“Ragazzi, fate sport come primo strumento per prendervi cura del vostro corpo”. Sono gli atleti di Ginnastica Salerno Valerio Darino e Gianmarco Di Cerbo a lanciare l’appello agli studenti del Liceo Scientifico Severi di Salerno che questa mattina, nell’aula magna, ha ospitato una tappa del tour “prevenzione e Salute“ promosso dal centro diagnostico Verrengia. Una serie di giornate informative nelle scuole che da due ...

Usa - il discorso sullo stato dell’Unione di Trump : “Il meglio deve ancora venire”. E Nancy Pelosi alla fine strappa i fogli : “L’America è il posto dove tutto può succedere. È il posto dove chiunque può sorgere. I sogni più incredibili si avverano. Le nostre scoperte più luminose non sono ancora state conosciute, le nostre storie più emozionanti non sono ancora state raccontate, i nostri viaggi più grandi non sono ancora stati realizzati. E, miei compagni americani, il meglio deve ancora venire”. Così Donald Trump, ha concluso il consueto discorso ...