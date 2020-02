Walter Ricciardi con i governatori del Nord: "Chi ritorna dalla Cina non torni a scuola" (Di martedì 4 febbraio 2020) Walter Ricciardi non si unisce al coro di critiche contro i 4 governatori del Nord - Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia a guida leghista, più il Trentino Alto Adige - che chiedono di non far rientrare a scuola gli studenti rientrati dalla Cina per evitare che possano trasmettere il nuovo coronavirus.L’ex presidente dell’Istituto superiore di sanità, professore di Igiene e MediCina Preventiva all’Università Cattolica di Roma, oggi alla guida del gruppo che deciderà le strategie Ue contro il cancro, ma anche consulente per Azione di Carlo Calenda, ritiene “sbagliato consentire il ritorno a scuola dei bambini rientrati dalla Cina anche se non riportano alcun sintomo relativo al nuovo coronavirus”.Sul Messaggero, Ricciardi sottolinea che la scelta del Ministero sul rientro a scuola è “molto rischiosa” e ... huffingtonpost

