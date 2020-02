Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2020 ore 10 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2020 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2020 ORE 09.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA PER TRAFFICO TRA GLI SVINCOLI TUSCOLANA E APPIA E IN ESTERNA TRA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGELE EST, IN DIREZIOEN CENTRO CODE SULLA Roma-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2020 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2020 ORE 09.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUL RACCORDO ANULARE RIMOSSO L’INCIDENTE IN ESTERNA, PERMANGONE CODE TRA GLI SVINCOLI Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE PROSEGUIAMO IN ESTERNA, CODE PER TRAFFICO TRA CASILINA E TIBURTINA CODE ANCHE IN INTERNA, TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA A SEGUIRE CODE ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA E RALLENTAMENTI TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2020 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2020 ORE 08.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI Roma-FIUMICINO E PONTINA SEMPRE IN ESTERNA, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DELLE USCITE CASILINA E TIBURTINA IN INTERNA, CODE PER TRAFFCO INTENSO TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA CODE IN DIMINUZINE SUL TRATTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2020 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2020 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, COME DI CONSUETO NELLE PRIME ORE DEL MATTINO, MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO PARTIAMO DAL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA ANCHE IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA, E TRA TRIONFALE E CASAL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2020 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 3 FEBBRAIO 2020 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA TUSCOLANA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE DAL RACCORDO A VIA DI CAMPO RomaNO IN DIREZIONE FRASCATI. SULLA COLOMBO CODE PER TRAFFICO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. INFINE TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PREVISTA PER DOMANI ALLE 5:30 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2020 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 3 FEBBRAIO 2020 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA TUSCOLANA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE DAL RACCORDO A VIA DI CAMPO RomaNO IN DIREZIONE FRASCATI. SULLA COLOMBO CODE PER TRAFFICO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. INFINE TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PREVISTA PER DOMANI ALLE 5:30 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2020 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 3 FEBBRAIO 2020 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI SULLA TUSCOLANA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE DAL RACCORDO A VIA DI CAMPO RomaNO IN DIREZIONE FRASCATI. RIMOSSO INVECE L’INCIDENTE SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE VERSO TIVOLI, CODE IN SMALTIMENTO. SULLA COLOMBO CODE PER TRAFFICO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2020 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 3 FEBBRAIO 2020 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA IN ESTERNA. IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E APPIA. SULLA TIBURTINA CODE PER INCIDENTE TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE VERSO TIVOLI. SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2020 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 3 FEBBRAIO 2020 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI PARTIAMO DAL RACCORDO, CI SONO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA NOMENTANA E APTIBURTINA E ANCORA TRA CASILINA E APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO A TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2020 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 3 FEBBRAIO 2020 ORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI PARTIAMO DAL RACCORDO, CI SONO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA CON CODE TRA NOMENTANA E APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO ALLA TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO. CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2020 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 3 FEBBRAIO 2020 ORE 17:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI PARTIAMO DAL RACCORDO, CI SONO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO. CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2020 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 3 FEBBRAIO 2020 ORE 17:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI VEDIAMO LA SITUAZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PARTIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PONTINA E TUSCOLANA. CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCOLazioNE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2020 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 3 FEBBRAIO 2020 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI PARTIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E ARDEATINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI. SULLA NETTUNENSE PER ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2020 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 3 FEBBRAIO 2020 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI VEDIAMO LA SITUAZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVEVNUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA E ORMAI RIMOSSO. SULLA ...