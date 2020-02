UNISAORIENTA 2020: oltre 1500 studenti per la seconda giornata di orientamento in Ateneo (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – seconda giornata di orientamento al campus di Fisciano: oltre 1500 gli studenti degli Istituti scolastici superiori arrivati oggi in Ateneo, protagonisti di UNISAORIENTA 2020. Un programma di visite, incontri, testimonianze e seminari di orientamento per conoscere più da vicino l’Università di Salerno, l’offerta formativa e il complesso di strutture e servizi offerti ai futuri iscritti. La sessione di apertura, ospitata in Aula Magna di Ateneo, ha accolto questa mattina il saluto del Prorettore Mario Vento e dei professori Paolo Remondelli, per il Dipartimento di Medicina, Chirurgia ed Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”, e Roberto Pantani per il Dipartimento di Ingegneria Industriale. “Vogliamo dare una risposta alle domande che vi ponete sul ... anteprima24

giosalzano1967 : RT @UniSalerno: [UNISAORIENTA 2020] Partita oggi la 16esima edizione dell'evento di orientamento di Ateneo. Testimonial inaugurale della ma… - salernopost : RT @UniSalerno: [UNISAORIENTA 2020] Partita oggi la 16esima edizione dell'evento di orientamento di Ateneo. Testimonial inaugurale della ma… -