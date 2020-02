Si fa un selfie, il flash dello smartphone viene scambiato per una pistola e viene sparata alla testa (Di martedì 4 febbraio 2020) Una tragedia quella accaduta nel quartiere di Bom Retiro a Santos, in Brasile dove una ragazza di 15 anni si è scatta un selfie con il suo smatphone ma alcuni malavitosi hanno pensato che il bagliore fosse quello di una pistola e le hanno sparato alla testa uccidendola sul colpo. La ragazzina, Khaylane da Silva Nascimento era in una favela alla periferia della città dove lei abitava e alcuni malavitosi, pensando che fosse una poliziotta armata, appunto confondendo il bagliore del flash della foto con una pistola l’hanno uccisa facendosi largo tra la folla e sparandole alla testa. La ragazzina si trovava in una stradina insieme ad altri ragazzi della sua età e ad un certo punto un uomo in sella ad una moto è arrivato e ha mirato al suo capo. Per la ragazza non c’è stato nulla da fare perchè la morte è sopraggiunta immediatamente. baritalianews

