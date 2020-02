Sanremo 2020, Elettra Lamborghini balla e twerka, Rancore si fa sparare, torna Vessicchio: tutte le curiosità sulle esibizioni (Di martedì 4 febbraio 2020) Ieri, lunedì tre febbraio, i giornalisti della sala stampa del Festival di Sanremo hanno avuto il piacere di assistere alle esibizioni dei 24 big in gara. Una serata generale di prove per studiare entrate, uscite, spazi e vocalizzi. Elettra Lamborghini – secondo quanto scritto online dai miei colleghi – sulle note della sua Musica (E Il Resto Scompare) esegue una coreografia con tanto di twerk e ci saranno anche dei battiti di mano a tempo di musica da parte dell’orchestra (un po’ come fecero l’anno scorso sulle esibizioni di Soldi di Mahmood). Achille Lauro, invece, avrà un direttore d’orchestra donna che oltre a dirigere suonerà anche il tamburo, mentre la band de Le Vibrazioni hanno chiamato a rapporto Peppe Vessicchio ed un interprete della lingua dei segni. Rapahel Gualazzi sarà accompagnato da una banda, mentre Marco Masini, Francesco Gabbani, ... bitchyf

