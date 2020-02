Ricercatori del Cnr di Napoli, arriva la vittoria davanti al Tar del Lazio (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – La giornata di ieri ha fatto segnare una importante vittoria innanzi ai giudici del TAR Lazio per i precari della ricerca del CNR di Napoli, impegnati da anni in attività di sviluppo per l’avanzamento delle tecnologie del nostro paese. In Italia l’innovazione tecnologica in tutti i settori, dalla medicina all’aerospazio, è portata avanti giorno dopo giorno da migliaia di giovani che, assunti con diverse forme contrattuali a termine ripetutamente prorogate nel tempo – in alcuni casi per periodi anche ventennali – sono costretti a lottare contro il precariato per poter continuare a svolgere con passione e dedizione il proprio lavoro. Il nostro paese investe solo l’1.3% del PIL in ricerca e sviluppo, attestandosi tra gli stati della Comunità Europea in una delle posizioni più basse nella classifica degli investimenti in tali ... anteprima24

