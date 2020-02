Ora restituite dignità alla ricerca (e ai ricercatori) (Di martedì 4 febbraio 2020) Vorrei congratularmi pubblicamente con il gruppo di ricerca dell’ospedale Spallanzani di Roma, ed in particolare con Francesca Colavita, la precaria che ha contribuito ad isolare il coronavirus. Vorrei ringraziarla anche per aver ribadito, con la sua esperienza, l’insostenibile situazione di precarietà in cui vertono moltissimi ricercatori in Italia. Cavalcando l’onda di entusiasmo che una tale scoperta ha saputo suscitare, ho sentito il ministro Speranza ricordarsi che “il tema della precarietà è uno dei temi su cui dobbiamo lavorare”. Ed è bello sentire finalmente un leader come Zingaretti dire che “dopo l’isolamento del Coronavirus allo Spallanzani, rilanciamo la nostra proposta del Piano per l’Italia con l’aumento dei fondi per la ricerca e l’assunzione di 10.000 ricercatori”.Queste ... huffingtonpost

