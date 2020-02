‘Ndrangheta, blitz in Aspromonte: arrestato il latitante Domenico Romeo (Di martedì 4 febbraio 2020) Domenico Romeo, latitante di 40 anni scampato alla cattura lo scorso luglio durante l'operazione "Buon vento genovese" condotta dalla Guardia di Finanza di Genova e dalla Direzione Distrettuale Antimafia della città ligure, è stato arrestato dai carabinieri e dalle fiamme gialle. Si nascondeva, insieme alla famiglia, in una casa in Aspromonte. fanpage

