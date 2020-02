Morte Regeni, i genitori alla commissione d’inchiesta: “Se la politica non collabora, la procura non riesce ad andare avanti” (Di martedì 4 febbraio 2020) “Se la politica non collabora a costruire un quadro favorevole, la procura di Roma non riesce ad andare avanti”. Paola Deffendi, mamma di Giulio Regeni, intervenendo davanti alla commissione parlamentare di inchiesta sulla Morte del giovane ricercatore friulano ucciso in Egitto nel 2016 ha chiesto la collaborazione del Parlamento per arrivare alla verità. Il padre, Claudio Regeni, ha parlato delle responsabilità dei due Stati: “Ci sono zone grigie sia dal governo egiziano, che è recalcitrante e non collabora come dovrebbe, ed anche da parte italiana, che non ha ancora ritirato il nostro ambasciatore al Cairo. Da tempo chiediamo il ritiro dell’ambasciatore”. L'articolo Morte Regeni, i genitori alla commissione d’inchiesta: “Se la politica non collabora, la procura non riesce ad andare avanti” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

