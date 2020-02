Lucifer la terza stagione su 20 prosegue mercoledì 5 febbraio (Di martedì 4 febbraio 2020) Lucifer la terza stagione sul 20 e in streaming gratuito su Mediaset Play, anticipazioni degli episodi del 5 febbraio Alternativa “diabolica” al Festival di Sanremo sul 20: mercoledì 5 febbraio due nuovi episodi di Lucifer con la terza stagione che prosegue in prima tv gratuita. Prodotta da Warner Bros, ideata da Tom Kaprinos, sulla base di un fumetto dell’universo Vertigo- DC Comcis, Lucifer nasce come serie tv da generalista di Fox con un riscontro giudicato insufficiente in un periodo in cui i network ancora si stavano abituando al nuovo regime. In Italia è arrivata su Mediaset Premium Action e Infinity grazie all’accordo con Warner Bros. Cancellata da Fox è stata salvata quasi a furor di popolo da Netflix che ha già realizzato una quarta stagione e ne ha in cantiere una quinta e ultima. La terza stagione è andata in onda negli USA tra ottobre 2017 e maggio ... dituttounpop

