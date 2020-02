Lo Snapdragon 865 mostra i muscoli in vista del debutto con un video in 8K (Di martedì 4 febbraio 2020) Qualcomm scalda i motori con un video che mostra le capacità dello Snapdragon 865 in vista del debutto imminente a bordo dei primi top di gamma del 2020 L'articolo Lo Snapdragon 865 mostra i muscoli in vista del debutto con un video in 8K proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

regueyne : RT @MiuiBlog: #Xiaomi Mi 10 non teme alcun virus: sarà lui il primo #Smartphone con Snapdragon 865 #Xiaomi #Coronavirus #Mi10 #Qualcomm #Sn… - MiuiBlog : #Xiaomi Mi 10 non teme alcun virus: sarà lui il primo #Smartphone con Snapdragon 865 #Xiaomi #Coronavirus #Mi10… - AleAusfeld : Xiaomi quiere adelantarse a Samsung lanzando el primer smartphone con Snapdragon 865 -