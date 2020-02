Le Vibrazioni chi sono: età, vita privata e carriera del gruppo musicale (Di martedì 4 febbraio 2020) Conosciamo meglio la storia de Le Vibrazioni: ecco tutte le curiosità sulla carriera del gruppo musicale nato a Milano con Sarcina frontman Le Vibrazioni sono un gruppo musicale pop rock italiano nato a Milano nel 1999. Formato dal cantante e chitarrista Francesco Sarcina; il chitarrista e tastierista Stefano Verderi, il bassista Marco Castellani e il … L'articolo Le Vibrazioni chi sono: età, vita privata e carriera del gruppo musicale è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Chi è Mauro Iandolo, l'interprete che tradurrà la musica de Le Vibrazioni in lingua dei segni - Agenzia_Italia : Chi è Mauro Iandolo, l'interprete che tradurrà la musica de Le Vibrazioni in lingua dei segni… - MattiVacca6 : RT @LatiniFabio12: C'è una sintonia immediata con chi ti trovi bene. Come se le vibrazioni e l'energia parlassero più di ogni parola detta. -