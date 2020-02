Lapo Elkann: “Caro Commisso le auguro ogni bene e quando vuole le offro una fiorentina cotta” (Di martedì 4 febbraio 2020) Anche Lapo Elkann si inserisce nella lunga lista di personaggi intervenuti sulla questione riguardante le polemiche post Juventus-fiorentina. Se ne parla da domenica pomeriggio e la storia è ormai trita e ritrita, tra botta e risposta al veleno in tv e nei social. Paolo Bonolis al veleno: “Juve ogni anno è così, errori sempre in una direzione. Il rigore? Lo voleva dare per forza” “Cosa direi ad Agnelli su Nedved? Pradé e Joe Barone non hanno mai fatto queste cose. Io ho rispetto per John Elkann e conosco la sua famiglia. Lasciamo fare Lapo poveretto che ha i suoi problemi. John mi ha salutato e mi ha chiesto perché proprio io, juventino, prendevo la fiorentina”. Sono le parole del presidente viola Commisso a ‘Il Pentasport’. A queste affermazioni ha appunto risposto Lapo Elkann con un tweet sul suo profilo ufficiale. “Caro Presidente, le auguro ogni ... calcioweb.eu

