Junior Cally, il cantante di Sanremo 2020 si toglie la maschera e mostra il suo volto (Di martedì 4 febbraio 2020) C’è tanta attesa per l’inizio della settantesima edizione di Sanremo. Molta concentrazione sul palco per i concorrenti della kermesse, che in questi giorni hanno provato insieme all’orchestra. Intensa la prova di Diodato, applauditissimo dal pubblico, ineccepibile Francesco Gabbani, che dopo un inizio al piano ha evidenziato una grande padronanza del brano ed un’ottima presenza scenica che lo aiuterà in gara. Inattesa è stata la prova di Junior Cally. Il rapper si è presentato senza maschera, con un look elegante ma non eccentrico, con megafono che ripete ‘No Grazie’, l’inciso del brano. Prestazione che piacerà sicuramente ai giovani, ma non è escluso che riesca a conquistare anche i più adulti.



