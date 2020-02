Il legno in architettura, un materiale sostenibile che si rinnova naturalmente (Di martedì 4 febbraio 2020) 14 miliardi di m³ (l’equivalente di Francia, Spagna, Belgio e Olanda insieme) per il 90% di proprietà di privati, precisamente 3,7 milioni di piccoli proprietari per il 4% certificati (meno di 150.000), la maggior parte dei quali si occupa della raccolta una sola volta in una generazione: questi i numeri forniti da Ahec – American Hardwood Export Council, sulla foresta di legno di latifoglia americana che si espande alla velocità di 150 milioni di m³ l’anno. Da anni AHEC, che rappresenta i produttori di legni di latifoglia americani, è impegnata a monitorare l’impatto ambientale dei progetti in legno tramite AHEP – American Hardwood Environmental Profile, strumento disponibile online che fornisce un profilo ambientale completo del legno di latifoglia americano insieme a ogni singola partita di prodotto spedita ovunque nel mondo. Ogni AHEP garantisce accesso a informazioni ... meteoweb.eu

