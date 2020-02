Il coronavirus è “nato” nei pipistrelli: per l’80% è identico alla SARS (Di martedì 4 febbraio 2020) Due team di ricerca internazionali hanno determinato che il nuovo coronavirus emerso in Cina (2019-nCoV) condivide l'80 percento del profilo genetico con quello della SARS, un altro betacoronavirus. Inoltre hanno scoperto che il 96 percento dei geni è in comune con quelli dei coronavirus che circolano normalmente nei pipistrelli; ciò indica che il serbatoio d'origine siano proprio questi mammiferi volanti. fanpage

