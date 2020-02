I 10 film più visti della settimana (Di martedì 4 febbraio 2020) settimana per settimana, i film dai maggiori incassi cinematografici in Italia. Ecco la top ten del botteghino italiano dal 27 gennaio al 2 febbraio 2020, secondo dati Cinetel. 1) Odio l'estate di Massimo Venier. Cast: Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Lucia Mascino, Carlotta Natoli, Maria Di Biase, Michele Placido, Massimo Ranieri, Edoardo Vaino, Sabrina Martina, Davide Calgaro, Ilary Marzo, Melissa Marzo Trama: Aldo Giovanni e Giacomo partono per le vacanze estive, non si conoscono e non potrebbero avere delle famiglie e delle vite più diverse: il precisetto organizzatissimo ma con un'attività in proprio fallimentare, il medico di successo alle prese con un figlio in piena crisi preadolescenziale, l'ipocondriaco nullafacente con un cane di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri. Tre vite lontanissime che si incontrano accidentalmente in una piccola isola della costa ... panorama

WeCinema : Facciamo oggi gli auguri a uno dei registi più originali del mondo cinematografico: @ferzanozpetek. Ha diretto molt… - myrtamerlino : Ho appena visto la foto di un’ufficiale #donna che frustava un’altra donna perché ha fatto sesso prima del matrimon… - WeCinema : 'Anche se ambientato negli anni '90 questo film ricorda il romanzo 'Il buio oltre la siepe' di Harper Lee'. Ascolta… -