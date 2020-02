HONOR MagicWatch 2 arriva in Italia in due varianti e a prezzi non male (Di martedì 4 febbraio 2020) HONOR ha annunciato oggi l'arrivo in Italia di HONOR MagicWatch 2, lo smartwatch annunciato lo scorso anno in Cina. Ecco modelli, varianti e prezzi. L'articolo HONOR MagicWatch 2 arriva in Italia in due varianti e a prezzi non male proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

HONOR MagicWatch Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : HONOR MagicWatch