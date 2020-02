Gli enormi dubbi sulla sassaiola di Frosinone contro studenti cinesi per il Coronavirus (Di martedì 4 febbraio 2020) Ci sono davvero tanti dubbi in queste ore a proposito della presunta sassaiola che ci sarebbe stata nella giornata di ieri a Frosinone, contro alcuni ragazzi cinesi che studiano presso l’Accademia di Belle Arti. Tutto sarebbe nato dal Coronavirus ed alcuni esponenti del PD hanno sfruttato l’occasione per parlare di razzismo, per certi versi alimentato anche da uscite in questo momento evitabili come quella di Ignazio La Russa che abbiamo prontamente trattato anche sulle nostre pagine nella giornata di ieri. Le smentite dopo i rumors sulla sassaiola di Frosinone Un intervento importante a proposito della possibile sassaiola di Frosinone contro gli studenti cinesi è arrivata proprio in queste ore da Nicola Ottaviani, sindaco della cittadina laziale ed esponente locale della Lega, il quale ha voluto chiarire dal suo punto di vista alcuni concetti importanti riguardanti questa ... bufale

