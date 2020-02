Ganbare! Super Strikers: il gioco che unisce RPG tattico e calcio arriverà questo mese su PS4, Xbox One, Switch e PS Vita (Di martedì 4 febbraio 2020) Ratalaika Games lancerà Ganbare! Super Strikers, il gioco di ruolo tattico sviluppato da Rese Games su PlayStation 4, Xbox One, Switch e PS Vita a febbraio.Ecco una panoramica del gioco, tramite Ratalaika Games:"Ganbare! Super Strikers è un mix innovativo tra RPG tattico e calcio. Vinci le partite per salire di livello e ottieni nuovi elementi da corredo che ti permetteranno di imparare abilità speciali, incrementare le statistiche dei tuoi giocatori o proteggerti dagli effetti di alterazione degli status, tra cui Sonnellino, Silenzio o Veleno".Leggi altro... eurogamer

