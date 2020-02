Fallout 76: l'espansione gratuita Wastelanders è in arrivo il 7 aprile 2020 (Di martedì 4 febbraio 2020) Wastelanders, il più grande aggiornamento gratuito per Fallout 76 dall'uscita del gioco, arriva il 7 aprile 2020 su PC, Xbox One e PlayStation 4. Quando Wastelanders uscirà il 7 aprile, Fallout 76 sarà disponibile su Steam per la prima volta. Personaggi non giocanti interamente doppiati portano nuova vita in Appalachia mentre i giocatori affrontano una nuova missione principale, stringono alleanze e gestiscono la propria reputazione con le fazioni in lotta e scoprono la verità che si nasconde tra le montagne. Tra le modifiche principali di Wastelanders abbiamo:Gli attuali giocatori di Fallout 76 non dovranno acquistare contenuti aggiuntivi per giocare a Wastelanders il giorno dell'uscita. Questo aggiornamento è completamente gratuito per i possessori di Fallout 76.Leggi altro... eurogamer

