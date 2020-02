Elisabetta Franchi, dietro un grande brand c'è sempre una grande pr (Di martedì 4 febbraio 2020) Nonostante l’epilogo felice – una quotazione in borsa che a giugno varrà 200 milioni di euro, un fatturato sempre in crescita, lo sbarco negli Usa e il sogno concreto del mercato cinese – la storia di Elisabetta Franchi, stilista e fondatrice dell’omonimo brand di haute couture, è meno rosea di quanto sarebbe lecito aspettarsi da una donna che ha già conquistato le vette più alte della moda.Sì, perché dietro un successo planetario da 84 boutique monomarca sparse per il mondo e oltre 300 dipendenti si nasconde “un’infanzia senza padre, riscaldamento e cibo”, oltre che un passato in cui ferite e cicatrici rappresentano le solide fondamenta di un impero che si fa sempre più globale.“Non lasciarti ingannare dal luccichio”, appunto, come recita una t-shirt in edizione limitata e realizzata ... huffingtonpost

HuffPostItalia : Elisabetta Franchi, dietro un grande brand c'è sempre una grande pr - kannazol : RT @heartclue: elisabetta franchi rtw fall ‘17 - ishotluigi : RT @heartclue: elisabetta franchi rtw fall ‘17 -