“Do not disturb, il teatro si fa in albergo”, torna il format di Mario Gelardi e Claudio Finelli (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, ritorna al Royal Hotel di Caserta il fortunato format ideato da Mario Gelardi e Claudio Finelli: DO NOT disturb – Il teatro si fa in albergo. Solo pochi spettatori potranno scrutare ciò che accade nelle lussuose camere del Royal Hotel e assistere alla storia di Ivana, Andrea e Luigi, protagonisti di TINDER SORPRESA. Personaggi che si conoscono su Tinder e si accordano per incontrarsi in albergo per una notte di passione, con un finale a sorpresa. In scena Roberto Solofria, Ilaria Delli Paoli e Antimo Navarra, da sabato 08 febbraio a domenica 09 febbraio 2020. A proposito del suo format teatrale, Gelardi racconta: «Con la creazione di DO NOT disturb, ... anteprima24

