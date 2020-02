Ciclismo, Tom Dumoulin non sarà al via della Volta Valenciana 2020 (Di martedì 4 febbraio 2020) La Volta Valenciana 2020 che inizierà domani doveva essere la prima gara con la maglia della Jumbo-Visma per il vincitore del Giro d’Italia 2017 Tom Dumoulin. Tuttavia, il corridore neerlandese, come riporta SpazioCiclismo.it, si è sentito male nella notte e ha deciso, all’ultimo, di non prendere parte alla gara spagnola. L’ex alfiere della Sunweb stamattina non si è allenato con i compagni di squadra e in giornata tornerà nei Paesi Bassi. Ricordiamo, inoltre, che Tom Dumoulin è fermo dal Giro del Delfinato dell’anno scorso ed è stato tormentato per tutta la seconda parte del 2019 dai problemi al ginocchio che gli sono stati causati da una brutta caduta di cui è stato vittima al Giro d’Italia. Dopo aver rotto anzitempo il contratto con la Sunweb, Dumoulin è passato, o è meglio dire tornato dato che fu svezzato dal vivaio della Rabobank, alla Jumbo-Visma, ... oasport

OA_Sport : Ciclismo, Tom Dumoulin non sarà al via della Volta Valenciana 2020 - zazoomblog : Ciclismo Iwan Spekenbrink: “Nessun errore nel trattare il ginocchio di Tom Dumoulin ma il Tour non era fattibile” -… - OA_Sport : Ciclismo, Iwan Spekenbrink: “Nessun errore nel trattare il ginocchio di Tom Dumoulin, ma il Tour non era fattibile” -