Bielorussia, decapita una bimba di 8 mesi: condannato a morte con un colpo di pistola alla nuca (Di martedì 4 febbraio 2020) Viktar Syarhel, un 48enne condannato per aver decapitato una bambina di otto mesi, verrà giustiziato con un colpo di pistola alla nuca: l'assassino aveva chiesto la grazia al presidente bielorusso Alexander Lukashenko, che tuttavia l'ha negata ritenendo il crimine commesso così efferato da non meritare nessuna forma di clemenza. fanpage

