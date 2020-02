Anastasio: “A Sanremo 2020 condannerò la rabbia” (Di martedì 4 febbraio 2020) Anastasio svela le emozioni provate a ridosso del Festival di Sanremo 2020 Nessun’altra settimana nello spettacolo italiano può competere in quanto a fascino con il Festival di Sanremo 2020, previsto dal prossimo 4 febbraio e naturalmente i bookmakers aprono le quote. Tra i 24 Big in gara le agenzie danno favoriti Anastasio, Alberto Urso e Giordana Angi. Insomma, il fattore talent dovrebbe fare la differenza. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il vincitore di X Factor 2018 ha concesso un retroscena sulla canzone che presenterà sul palco del Teatro Ariston. Ha come titolo Rosso di Rabbia, è parte integrante di una storia, divisa in tre atti, e racconta l’evoluzione di un personaggio, ossia il sabotatore. Rock fuso al rock potente La scelta di Anastasio è caduta proprio su questo brano perché mescola le sue tonalità rock potenti, richiamanti il rap strillato dei Rage Against the ... kontrokultura

