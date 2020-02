Allerta Meteo, stasera irrompe l’aria fredda: temperature in picchiata di -20°C, domani tanta NEVE al Centro/Sud – MAPPE e DETTAGLI (Di martedì 4 febbraio 2020) Allerta Meteo – Il nucleo sub-polare ha oramai abbordato d’Italia. In queste ore è già attivo sui settori Alpini, dove stanno penetrando anche isoterme via via più fredde. Sono in atto già nevicate diffuse che si spingeranno progressivamente verso le medie e basse quote, in particolare sulla Valle d’Aosta centro occidentale e settentrionale, su alto Piemonte, localmente anche sui rilievi nord-orientali del Torinese e altre nevicate su alta Lombardia, area Madesimo, Bormio e verso l’ Alto Adige. Nubi irregolari pre-frontali e in prevalenza di tipo medio-basso, stanno riguardando anche i settori appenninici centrali, tra Toscana, Umbria, Marche anche il Lazio, altre sulla Campania, verso la Calabria tirrenica settentrionale, con qualche debole pioggia sparsa. Nubi medio-alte perlopiù innocue in transito in queste ore sul Sud peninsulare con addensamenti sulla ... meteoweb.eu

muoversincampan : La Protezione Civile della Regionale Campania ha diramato un avviso d'allerta meteo dalle 16.00 di oggi, 4 febbraio… - imperianews_it : Imperia, arriva 'InforMAPP': il nuovo sistema per l'allerta meteo e i servizi del comune per i cittadini (foto e vi… - BlitzQuotidiano : Burrasca di vento a 200 chilometri orari tra Piemonte e Valle d’Aosta. Per domani allerta meteo in Liguria… -