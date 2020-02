Travaglio commenta con «Grasso che cola» l’attenzione per il discorso di Sensi contro il body shaming (Di lunedì 3 febbraio 2020) Uno dei discorsi politici più rilevanti della settimana è stato quello pronunciato dal deputato del PD Filippo Sensi che, dagli scranni di Montecitorio, ha raccontato la sua esperienza personale di vittima di bullismo, ai tempi della sua giovinezza. Il dem aveva pronunciato un discorso toccante sul fatto di essere oggetto di accuse e di prese in giro per il suo corpo, di essere stato etichettato spesso con appellativi come «Cicciobomba», di essere diventato il simbolo delle persone sovrappeso vittime di bodyshaming, dopo aver perso ben 40 chili. Oggi, il discorso di Filippo Sensi è stato ripreso nella rubrica Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano. LEGGI ANCHE > Marco Travaglio risponde a Gaia Tortora: «Le ho preannunciato un corso di recupero per ciucci» Travaglio su Filippo Sensi: «Grasso che cola» Il direttore della testata ha messo in evidenza come il ... giornalettismo

sciolotta : @gaiatortora Travaglio è fastidioso, respingente e indisponente. Si commenta da solo. Lo lasci perdere. - teresadelicati : @gaiatortora Travaglio si commenta da solo - gretadivona : @gaiatortora Il problema del signor Travaglio è quello di non essere mai capitato da “innocente” sotto le grinfie d… -