Traffico Roma del 03-02-2020 ore 11 | 30

Traffico IN CODA PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LO SVINCOLO DI VIA NOMENTANA E L'USCITA PER LA A24 Roma-L'AQUILA-TERAMO. INTENSO IL Traffico SULLA VIA TIBURTINA CON CODE TRA IL GRA E TOR CERVARA, IN DIREZIONE CENTRO. PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA PONTINA CON CODE TRA SPINACETO E VIA DI PRATICA VERSO POMEZIA. SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE. IN PIENO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE IN LARGO BERNARDINO DA FELTRE, DAVANTI AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE. POSSIBILI DISAGI PER IL Traffico DI ZONA FINO ALLE 14.00

