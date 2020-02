Super Bowl: partì dall’Italia nel 1920, ieri il nipote era in campo (Di lunedì 3 febbraio 2020) Bellissimo il Super Bowl che nella notte italiana tra il 2 ed il 3 febbraio ha visto in campo i 49ers. Tra loro, un ragazzo di origini italiane Jimmy Garoppolo (Fonte foto: ilmessaggero.it) A giudicare dai nomi delle compagini, San Francisco 49ers e Kansas City Chief, non diremmo che stavolta, l’evento sportivo spesso più seguito del pianeta, il Super Bowl NFL, abbia portato in campo qualcosa che ci appartiene. Ed invece più che qualcosa, “qualcuno”, con il sangue tricolore, in campo ci è sceso e da protagonista. Sì, perché Jimmy Garoppolo, dall’inconfondibile cognome tutto italiano, è proprio il quarterback di una delle due squadre. Un po’ come fosse il fantasista della squadra di calcio, finalista di Champions oppure il Playmaker parlando in termini cestistici. Origini italiane, per un altro talento a stelle e strisce, con ... chenews

