Sondaggi elettorali SWG, il PD sale del 2,2% in una sola settimana (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sondaggi elettorali SWG, il PD sale del 2,2% in una sola settimana Alla fine come gli altri istituti anche Swg ha registrato il balzo del PD in seguito alle elezioni regionali emiliane. Balzo che anzi nel caso dei Sondaggi elettorali consueti del lunedì per il Tg di La7 è ancora più pronunciato di quello visto dagli altri. Sarà che Swg era l’istituto che poneva il PD più in basso di tutti. E anche oggi in fondo è l’unico che lo vede ancora sotto il 20%.Segui Termometro Politico su Google News Un altro dato degno di nota è che questi movimenti di consenso sembrano avvenire quasi solo all’interno della maggioranza, con il Movimento 5 Stelle ai propri minimi, Italia Viva e Sinistra Italiana tutti a perdere decimi di punto a favore del partito di Zingaretti. Pochi i cambiamenti nel centrodestra, dove la Lega per Swg si rafforza, al contrario di quanto pensano ... termometropolitico

