Slow Breakfast, la colazione in hotel diventa lenta, buona e genuina (Di lunedì 3 febbraio 2020) Rallentare, soprattutto in hotel. Sin dalla colazione, per riscoprire ogni giorno il gusto e la genuinità dei migliori prodotti italiani. Si chiama Slow Breakfast la nuova iniziativa targata Planetaria hotels, che ha preso ufficialmente il via in queste settimane partendo da Villa Appiani, graziosa struttura a 4 stelle a pochi passi dal cuore di Trezzo sull'Adda. Un progetto realizzato con la collaborazione di Slow Food Italia e degli esperti di Mi.Cibo, che si pone come obiettivo quello di regalare una nuova profondità al primo pasto della giornata: niente più prodotti e creme industriali sul buffet, ma solo ed esclusivamente una selezione rigorosa di prodotti d'eccellenza italiani. Locali, soprattutto, ma non solo. «È un progetto che ci riempie d’orgoglio -, sottolinea l’architetto Sofia Gioia Vedani, Amministratore Delegato della ... gqitalia

