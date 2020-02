Sanremo 2020, Nicola Savino: «Elisabetta Gregoraci? Mai stata in questo progetto» (Di lunedì 3 febbraio 2020) Che Festival di Sanremo sarebbe senza polemiche? Nicola Savino, 52 anni, chiamato da Amadeus a condurre l’Altro Festival – ossia il vecchio dopo Festival, che quest’anno si vedrà solo su RaiPlay – ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero, in cui si è sentito di rispondere agli attacchi di Elisabetta Gregoraci, che sul suo profilo Instagram ha postato nei giorni scorsi: «Savino mi ha esclusa all’ultimo momento dalla co-conduzione del programma perché sono l’ex moglie di un uomo (Flavio Briatore, ndr) di destra». Sanremo 2020, Nicola Savino: «Elisabetta Gregoraci? Mai stata in questo progetto» A Il Messaggero Nicola Savino ha raccontato la sua versione dei fatti. Parlando di Elisabetta Gregoraci ha detto: «Non ho mai pensato a lei e nessuno, né il direttore artistico né il direttore di rete, mi ha mai parlato di lei. A novembre Amadeus mi ha chiesto di ... urbanpost

Fiorello : Mollica si congeda da Sanremo: 'Sarà una festa' - RaiPlay : Il neo direttore di RaiUno, @StefanoColetta2, intervistato dalla StoriaViventeDellaRai Vincenzo Mollica! Tema? Sanr… - La7tv : #nonelarena Maria Rosaria Capobianchi (Direttrice del Laboratorio di Virologia dello Spallanzani): 'Le donne un pas… -