Sanremo 2020 | Enrico Nigiotti – “Baciami adesso”

Enrico Nigiotti è alla sua terza presenza sanremese, dopo quella del 2015 tra le Nuove Proposte e quella del 2019 con Nonno Hollywood tra i Big. In passato il cantautore è passato anche dai due talent musicali per eccellenza: prima Amici di Maria De Filippi e poi da X Factor. Quest'anno il cantautore livornese si presenta al Festival con Baciami adesso che, come si intuisce inequivocabilmente dal titolo, parla d'amore. Un amore sospeso, volatile, complesso che solo in un bacio può esprimere tutta la sua potenza e sostanza reale. Il testo di "Baciami adesso" di Enrico Nigiotti Sembra sempre invernoOggi è un mese che non so… non riconoscoCi ringhiamo da lontano come i cani,E ci pensiamo ancora più viciniÈ cosìÈ così… è così… è cosìChe se ti tiro come un sasso poi ritorni quiÈ cosìÈ cosìTu sei quello che proteggo dentro meAncora adesso che ti leggo senza

