Primarie e caucus, il lungo processo di scelta dei candidati Usa. Si parte con l’Iowa (Di lunedì 3 febbraio 2020) Ogni quattro anni, i candidati alle presidenziali statunitensi competono nei singoli Stati del Paese per guadagnare la nomination del proprio partito, nel processo politico più complesso, lungo e costoso al mondo. In gioco, in ogni Stato, c'è un determinato numero di delegati, ovvero di persone che lo rappresenteranno alla convention nazionale del partito e che saranno obbligati a votare - almeno al primo scrutinio - per un determinato candidato (pledged delegates), in base al voto degli elettori e al sistema elettorale. Il candidato che ottiene la maggioranza dei delegati nel corso delle Primarie e dei caucus, organizzati tra l'inverno e la primavera precedenti alle elezioni, sarà il candidato del partito alle presidenziali di novembre. Quest'anno, come da tradizione, l'Iowa sarà il primo Stato a votare: oggi, sono in programma i caucus repubblicani e democratici. Il processo di scelta ... ilfogliettone

Corriere : ???????? È il giorno dei caucus in Iowa, dove sono i nostri inviati @GiuseppeSarcina e @massimogaggi. Su #AmericaCina p… - you_trend : ???? L'attesa è finita: stanotte ci sono i #caucus dell'#Iowa, primo appuntamento delle primarie democratiche in #USA… - AffInt : ????È il giorno dei caucus in #Iowa: con il tradizionale appuntamento nel granaio d'America inizia la stagione delle… -