Platinette attacca di nuovo Salvo Veneziano, “è un omofobo” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Dopo anni e anni dal loro primissimo scontro televisivo, Platinette torna ad attaccare Salvo Veneziano su un tema importante, l’omofobia. È proprio di questo che viene accusato l’ex concorrente del Grande Fratello. “Salvo è omofobo”, tuona Platinette. Non si fa attendere la risposta del siciliano che si difende affermando che si tratti di una vera e propria bugia. Platinette contro Salvo Veneziano, l’accusa Platinette non è nuova ad attacchi mediatici nei confronti di Salvo Veneziano. L’uomo, infatti, si era reso protagonista di un episodio poco felice nei confronti di Platinette ben 20 anni fa. Uscito dalla casa, infatti, Veneziano, al termine di un pesante diverbio, avrebbe affermato “meglio un figlio tossico piuttosto che f****o”. Una frase, rivolta chiaramente al noto personaggio televisivo. Affermazione che non è mai andata giù a ... kontrokultura

