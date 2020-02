Milan, Pioli: «L’Inter ha dei punti deboli» (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il tecnico del Milan Pioli ha parlato in vista dell’attesissimo derby contro l’Inter: «Tutti hanno punti deboli» Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato del derby a margine della premiazione della Panchina d’Oro: «L’Inter è una squadra forte, con le sue qualità. Molto solida e compatta. Ma noi abbiamo le nostre caratteristiche e cercheremo di metterle in campo. Come tutte le squadre, anche loro hanno punti deboli». «Ibrahimovic ha smaltito l’influenza. Mi auguro possa fare una settimana completa, normale, ed essere in campo nel derby. È un giocatore molto importante per noi. La squadra sta crescendo», riporta tuttomercatoweb.com. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

