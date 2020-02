Michele Cucuzza/ Torna in Casa dopo la falsa eliminazione: Montovoli... (GF Vip) (Di martedì 4 febbraio 2020) Michele Cucuzza nel caos per il "caso" nomination ad Andrea Montovoli: duro scontro tra i due nella Casa del Grande fratello Vip 4, cos'è successo. ilsussidiario

dimuz1 : RT @_beaphoenix_: Comunque la seconda possibilità doveva essere data a Pasquale, Ivan e Rita non a Michele Cucuzza #gfvip - fotonica__ : RT @_beaphoenix_: Comunque la seconda possibilità doveva essere data a Pasquale, Ivan e Rita non a Michele Cucuzza #gfvip - brekbia : RT @_beaphoenix_: Comunque la seconda possibilità doveva essere data a Pasquale, Ivan e Rita non a Michele Cucuzza #gfvip -