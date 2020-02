La scoperta dello Spallanzani è un antivirus ai pregiudizi (Di lunedì 3 febbraio 2020) C’è speranza. E non solo nell’ufficio più importante del Ministero della Salute. E non mi riferisco nemmeno strettamente al Coronavirus, microscopico spauracchio del gigantesco Occidente. C’è speranza perché l’isolamento del virus che ha rasserenato l’Italia nell’era dei social, come se in un tweet il morbo fosse stato rigettato ai tempi del colera, dispensa fiducia per motivi che vanno al di là del virus stesso. Il primo è legato alla nostra bistrattata e depressa sanità. Almeno così dice di lei l’opinione pubblica inquisitrice. Un sentire comune non sempre competente ma sempre “commentante”. Tanto che a forza di ripeterlo, di guardare solo al peggio, lo scetticismo verso la medicina pubblica è diventato virale. Il secondo motivo è nelle autrici della scoperta. Autrici, donne. Capiamoci: il risultato è ovviamente di squadra – un laboratorio con 30 professionisti, di cui 4 uomini ... ilfattoquotidiano

