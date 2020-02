La scissione delle Sardine? Il leader di Roma rompe con il gruppo di Bologna: «Santori non è più un riferimento» (Di lunedì 3 febbraio 2020) Potrebbe essere arrivata la prima, grande deflagrazione di una parte del movimento delle Sardine: a meno di tre mesi dalla nascita, Stephen Ogongo, uno dei referenti locali più in vista e che coordina il gruppo di Roma, ha dichiarato di non voler fare più riferimento «ai quattro fondatori di Bologna né alla struttura che stanno creando». Il comunicato, affidato a Facebook da Ogongo, è forte, ma pare non stia ottenendo l’effetto sperato: sono più di mille i commenti di persone che criticano un’eventuale scissione delle Sardine, a fronte – a un’ora dalla pubblicazione del post -, di un centinaio di “mi piace”. «L’incontro che i fondatori delle Sardine hanno avuto con Luciano Benetton è stato sbagliato, inopportuno – ha scritto Ogongo -. Un errore politico ingiustificabile, ma solo l’ultimo degli errori che Mattia Santori, Roberto ... open.online

HuffPostItalia : La scissione delle Sardine. Il movimento di Roma si stacca da Bologna: 'Santori&Co non sono più un riferimento' - lorepregliasco : Le Sardine diventano il primo movimento a scindersi prima ancora di essere nato - ilfoglio_it : Siamo già alla scissione delle #Sardine. Tutta colpa delle foto con Luciano Benetton - di @davidallegranti -