La Pupa e il Secchione e Viceversa, martedì 4 febbraio in pausa contro Sanremo (Di lunedì 3 febbraio 2020) La Pupa e il Secchione e Viceversa in pausa per Sanremo. martedì 4 febbraio al suo posto andrà in onda il meglio delle prime quattro puntate. Nella settimana di Sanremo, si sa, la controprogrammazione è poco coraggiosa, anche se sei un reality in corso d’opera. Quindi come tutti i programmi, anche La Pupa e il Secchione e Viceversa andranno in pausa, martedì 4 febbraio, per evitare Sanremo. Al suo posto, martedì 4 febbraio 2020 andrà in onda un riassunto delle prime quattro puntate. Paolo Ruffini ripercorrerà i momenti più divertenti, le prove più esilaranti e le eliminazioni delle coppie avvenute finora. Al suo fianco, in questa nuova edizione del programma prodotto da EndemolShine Italy, la Pupa per antonomasia: Francesca Cipriani. La Pupa e il Secchione e Viceversa lo speciale Nel corso di questa puntata si rivedranno i concorrenti alle prese con diverse prove, tra cui le ... dituttounpop

