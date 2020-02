La proposta di Capello: «Al VAR servono ex calciatori» (Di lunedì 3 febbraio 2020) Fabio Capello ha parlato durante l’evento United for the Heart in corso di svolgimento a Milano. Le parole del ex tecnico del Milan Fabio Capello ha parlato durante l’evento United for the Heart in corso di svolgimento a Milano. Queste le parole dell’ex tecnico del Milan. VAR – «In fatto di arbitraggi si è cambiato tanto, stanno cercando di fare cose giuste per migliorare, però abbiamo visto che anche riguardando le cose in 2 o in 3 si commettono degli errori come nel caso del rigore concesso alla Juve. In genere però riescono a far sì che il campionato sia il più regolare possibile, bisognerebbe capire perché non mettono anche un ex calciatore, che quindi sa come comportarsi in campo, ad aiutare il VAR. E’ un mondo chiuso, purtroppo». SCUDETTO – «Ci sono 3 squadre che si giocano lo scudetto, sono tutte ambiziose, soprattutto l’Inter che ha ... calcionews24

ItaSportPress : La proposta di Capello: 'Perché non mettere anche un ex calciatore al Var?' - - nadiya_speranza : @YouTube FACCIO PROPOSTA A CAPELLO ROSA LA CASA BIANCA DIVENTA LIBERA A FINE DEL ANNO ALLORA AVETE TEMPO PER CREAR… -