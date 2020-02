Incidenti in Montagna: sciatore finisce contro albero e muore in Alta Badia (Di lunedì 3 febbraio 2020) Grave incidente questa mattina a Corvara, in Alta Badia: uno sciatore russo di 34 anni è morto. E’ finito fuori pista schiantandosi contro un albero. Inutile ogni tentativo di soccorso. Sul posto i carabinieri.L'articolo Incidenti in Montagna: sciatore finisce contro albero e muore in Alta Badia Meteo Web. meteoweb.eu

VirgilioVazzari : Incidenti in montagna, cosa fare in attesa dei soccorsi: se ne parla domani sera alla SAT - - AgenziaOpinione : sat trento * incidenti e malori in montagna: « quando chiamare il 112, come comportarsi in attesa dei soccorsi »… - secolotrentino : Incidenti e malori in montagna: cosa fare, quando chiamare il 112, il convegno SAT -