Il principe Harry ha perso la causa contro il Daily Mail (Di lunedì 3 febbraio 2020) Una nuova batosta si è abbattuta sul principe Harry e sulla sua famiglia. La CNN riporta che la denuncia formulata nell’aprile 2019 dal duca di Sussex contro il Daily Mail è stata respinta dall’Independent Press Standard Organisation, ovvero dall’organo che si occupa di controllare la stampa inglese. Ricorderete di sicuro l’oggetto del contendere. Lo scorso anno il principe Harry era finito nell’occhio del ciclone mediatico a causa di una serie di foto scattate durante un suo viaggio in Malawi nel 2016 e pubblicate sugli account social reali per celebrare la Giornata della Terra il 22 aprile. Una in particolare colpì l’attenzione dei media. Si trattava di un’immagine che ritrae un ranger molto vicino a un elefante in un parco naturale.Il Mail On Sunday, l’edizione domenicale del Daily Mail, scrisse che per scattare quella fotografia l’elefante sarebbe stato sedato e incatenato. Dalla ... ilgiornale

