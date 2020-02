I nuovi Matebook di Huawei (Di lunedì 3 febbraio 2020) Huawei continua a lavorare per creare un ecosistema in cui far collaborrae gli smartphone con i portatili, gli indossabili con i servizi. Per questo ha presentato tre i nuovi portatili della famiglia Matebook disponibili sul mercato italiano: X Pro 2019, e D 14” e D 15” e il nuovo indossabile Band 4 Pro. I Matebook I nuovi Matebook favoriscono una connessione intelligente tra smartphone e pc, rivoluzionando il modo in cui i device possono interagire e collegarsi tra loro, facilitando tutte le attività quotidiane e, allo stesso tempo, esaltandone le performance. Huawei Matebook D 14'' e 15'' AMD Montano il nuovo processore AMD Ryzen 5 3500U, display FullView, collaborazione Multi-Schermo, accesso e avvio rapido tramite impronta digitale e connettività ad alta velocità, pesano rispettivamente 1.38 e 1.53 kg e sono pensati per tutti quegli ... agi

