GF Vip, Carlotta Maggiorana in crisi: “Ho deciso di lasciare la casa” (Di martedì 4 febbraio 2020) Durante la nona puntata del GF Vip Alfonso Signorini ha affrontato insieme a Carlotta Maggiorana, prima Miss Italia ad aver fatto ingresso nella casa, la crisi e il disagio da lei manifestato. La giovane ha confermato i suoi sospetti e affermato di voler lasciare il gioco. Carlotta Maggiorana lascia il GF Vip Alfonso aveva prima chiesto ai concorrenti se secondo loro Carlotta volesse rimanere nel gioco o fare ritorno a casa. Tutti coloro che sono stati interpellati, tra cui Clizia, Pago e Paola, hanno spiegato che la concorrente non vive bene il reality tra crisi e attacchi di panico. A confermare i loro pensieri è stata la stessa Maggiorana che si è così rivolta a Signorini: “Ti ringrazio per avermi fatto partecipare al reality che mi ha fatta conoscere lati del mio carattere che non conoscevo e mi ha resa più forte. Però sono arrivata ad un punto dove mi sento chiusa, mi manca ... notizie

