Francesca Fialdini annuncia lo stop di Da noi… a ruota libera

Da noi a ruota libera, salta la puntata di domenica prossima. Francesca Fialdini: "Non andremo in onda" Weekend di pausa, il prossimo, per Da noi… a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini, in onda la domenica pomeriggio su Rai1, a partire dalle 17.35, dopo Domenica In di Mara Venier. Come annunciato da lei stessa alla fine dell'appuntamento di ieri, 2 febbraio, trasmesso come sempre dagli studi Rai di Torino, domenica prossima Da noi a ruota libera non andrà in onda, per via del prolungamento di Domenica In fino alle 18.40. Francesca Fialdini, al termine della puntata di ieri, salutando e ringraziando il pubblico per aver seguito la trasmissione, ha infatti annunciato: Domenica prossima non andremo in onda perchè Mara Venier, con una puntata speciale di Domenica In, racconterà il Festival di Sanremo.

