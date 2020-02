Costacurta: «La rosa lunga del Napoli ha fatto la differenza» (Di lunedì 3 febbraio 2020) A Sky nel postpartita di Sampdoria-Napoli si commenta che proprio un Diego abbia segnato il gol del 3-2 decisivo per la vittoria degli azzurri Ha fatto la differenza la rosa secondo Costacurta «L’ha vinta con la panchina. La Sampdoria era riuscita a rimettere in piedi la partita, poi i cambi di Gattuso hanno riportato in ordine la situazione, anche perché la Samp ha perso Quagliarella» Un colpo di luce per Condò il gol dell’ex «Fino al gol di Quagliarella c’erano solo il Napoli, poi c’è il colpo di luce di Fabio che cambia completamente la partita. Il Napoli vorrebbe recuperare alto, ma subisce il contropiede e arriva il 2-2. Il Napoli è bravo a tenere la calma e a riappropriarsi della partita» L'articolo Costacurta: «La rosa lunga del Napoli ha fatto la differenza» ilNapolista. ilnapolista

